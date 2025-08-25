Jesús Molina, bombero forestal: "Esperamos que se sienten las bases para construir un futuro mejor para los bomberos de Madrid"

El bombero forestal ha criticado que en la reunión del viernes entre Tragsa y la Comunidad de Madrid no se incluyera a los bomberos, pese a que las decisiones afectan a su futuro: "Deberíamos haber estado desde el minuto uno".

En Al Rojo Vivo, Jesús Molina, bombero forestal de la Comunidad de Madrid, ha criticado que en la reunión del pasado viernes entre Tragsa y la Comunidad no se incluyera a los bomberos, a pesar de que las decisiones afectan de lleno a su futuro. "Deberíamos haber estado desde el minuto uno y no ha sido así. Uno de los motivos por los que volvemos a convocar la huelga es precisamente por esto", ha explicado.

El bombero ha adelantado que este jueves habrá un nuevo encuentro y tienen la esperanza de que sirva para "entar las bases de un futuro mejor para los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid y, por extensión, para proteger a los ciudadanos, los pueblos y las urbanizaciones".

Molina ha subrayado que entre las principales reivindicaciones está el fin de la temporalidad, ya que un 40% de la plantilla solo trabaja cuatro meses al año, lo que impacta directamente en las labores de prevención. Además, reclamó un reconocimiento salarial acorde con la responsabilidad de su labor. Al respecto, ha mencionado que llevan 15 años con el sueldo congelado y que actualmente un bombero forestal cobra apenas 1.300 euros mensuales.