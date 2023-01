La joven Bella Ramsey vuelve a formar parte de una serie de éxito después de su papel en 'Juego de tronos' siendo una niña. En la nueva ficción de HBO Max 'The last of us' comparte protagonismo con Pedro Pascal. Ella interpreta a Ellie y él es Joel, dos personas condenadas a entenderse y a compartir viaje en un mundo postapocalíptico y arrasado por un hongo que convierte en una especie de zombies a las personas que se infectan.

En una entrevista con la BBC, la actriz ha hablado del éxito que parece estar teniendo la serie que incluso ha sido descrita como la "mejor adaptación de un videojuego". De momento, no hay confirmación oficial, pero Ramsey cree que "si la gente sigue viéndola es bastante probable" que haya una segunda temporada. La última palabra la tiene HBO.

En sus propias palabras, la serie trata de "un hombre llamado Joel que conoce a una niña descarada y malhablada llamada Ellie que forman un vínculo más fuerte que cualquier otra cosa". Además, como se puede ver en los vídeos y entrevistas de promoción en los que los protagonistas están juntos esa unión ha traspasado la pantalla. "Nos reímos mucho", asegura.

La actriz también ha explicado como está viviendo la atención que está recibiendo su trabajo y, aunque acaba de estar en Los Ángeles presentando la serie, lo que más le ha sorprendido ha sido ver los carteles publicitarios en Leicestershire, su lugar de origen. En cuanto a su familia, ha dicho que no suelen ver este tipo de contenido y que lo están haciendo casi "por obligación". "Anoche mi abuela le envió un mensaje a mi madre diciéndole: 'no es fácil de ver, pero es bastante emocionante'. Eso es lo que piensan", ha explicado.

Por último, la actriz que empezó en un grupo de teatro de Nottingham más por diversión que por que quisiera dedicarse a ello ha dicho que está aficionándose al videojuego después de haber hecho la serie. "Los videojuegos son mucho más ricos de lo que nunca imaginé, siendo una ingenua ignorante que no jugaba", ha dicho.