Hace 10 años, Naughty Dog lanzó al mercado 'The Last of Us', la historia de Joel y Ellie dentro de un mundo postapocalíptico con zombies, facciones y una trama que enamoró tanto a la crítica como a los jugadores de este título exclusivo de PlayStation. Una década después, se ha lanzado una segunda entrega del videojuego, un DLC que completa el primer título ('Left Behind') y una serie que aspira a enganchar a los usuarios de HBO.

Con dos capítulos ya emitidos, aquellos que han jugado al videojuego han encontrado similitudes más que evidentes con el videojuego, con planos calcados a los ya vistos en el videojuego creado por Neil Druckmann y el afamado estudio, con títulos como Crash Bandicoot, Jak and Daxter o Uncharted.

Atención: spoilers más adelante. Deja de leer si no has visto el primer capítulo de 'The Last of Us'.

En el siguiente vídeo, realizado por IGN, podemos hacer una comparativa acerca de escenas concretas del videojuego con las vistas en ese primer capítulo de la serie, con Sarah, Joel y Tommy como protagonistas.

Especialmente llamativa es la escena de la huida en coche, con planos de la serie prácticamente idénticos a los vistos en el videojuego, aunque con algún añadido impactante.

"Hay diferentes tipos de emociones que puedes sacar del jugador a través de un espacio interactivo: hacia dónde mueve la cámara, cómo se acerca al obstáculo que tiene delante", explica Craig Mazin, director de la serie, en 'Variety', que habla de las decisiones que tuvieron que tomar para que la serie se diferenciase lo suficiente del videojuego para que no se viese "aburrida".

"Tengamos tanta violencia en esta historia como se requiera, no más. Eso permite que la violencia tenga aún más impacto cuando la ves en la pantalla que en el juego", añade. Buscan ahondar en las relaciones que tienen los personajes entre sí, los matices que pudieron escaparse en el videojuego y el contexto que puede redondear una obra de culto.

Este lunes, HBO ha publicado el segundo capítulo de la serie. En su estreno, logró 4,7 millones de espectadores en Estados Unidos.