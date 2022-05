Prime Video es un servicio de retransmisión de películas y series creado y administrado por la compañía Amazon en 2006. La plataforma ofrece su contenido a los miembros que estén registrados a la suscripción mensual o anual e incluye los beneficios de ser Prime en Amazon. Es decir, el usuario, además del contenido audiovisual, accede a envíos gratis y más rápidos.

La plataforma está disponible en más de 200 países. Además, ofrece un periodo de prueba al igual que otros grupos como HBO Max. Si el usuario dispone de una dirección de correo electrónico de un centro universitario, proporciona un descuento donde el estudiante puede registrarse a Prime Video por el precio de 18 euros anuales. La promoción es válida hasta que el usuario finalice sus estudios o hasta que pasen cuatro años.

Información Amazon Prime Video

¿Cuál es el precio de Amazon Prime Video en España?

La plataforma fija el mismo precio para todos los usuarios. Al contrario que Netflix, que ofrece varios planes de suscripción, con Amazon Prime Video la cuota mensual con la que accederás a las series y películas es de 3,99 euros y la anual de 36 euros.

Cabe mencionar que con la suscripción de un año te ahorras casi 12 euros, ya que pagando mes a mes la cuota a final de asciende a 47,88 euros a final del año.

Cómo crear una cuenta en Prime Video

Para registrarte en la plataforma solo tienes que dirigirte a la página web oficial de Amazon Prime Video, hacer clic en 'Prueba Gratis' y rellenar los datos. Para ello necesitarás una tarjeta de crédito, débito o PayPal. Si dispones de una cuenta en Amazon no tendrás que proceder al registro, solo tendrás que suscribirte a Prime Video.

Por el contrario, si ya tienes una cuenta de Amazon Prime, solo tendrás que identificarte con ella y podrás acceder al contenido.

Amazon Prime Video gratis

La compañía ofrece hasta un mes gratis para disfrutar de las películas, series y el contenido de Amazon Prime Video. Para ello solo tienes que registrarte. Automáticamente tendrás el acceso gratis durante 30 días. Una vez finalice este plazo, te cobrarán 3,99 euros al mes o 36 euros al año.

¿Prime Video o Netflix? Comparamos sus características

Ambas son dos de las plataformas más conocidas del mercado. Netflix nació antes, concretamente en 1997, y eso hace que parta con ventaja. Aun así, Prime Video no se queda atrás y a pesar de tener menos material a disposición de los usuarios, su contenido audiovisual atrae cada vez más al público.

Una de las principales características que los diferencia es el número de planes. Mientras que Prime Video ofrece una sola opción de suscripción, Netflix cuenta con tres modalidades diferentes: básico, estándar y premium. En todas ellas el contenido es ilimitado.

En el caso de Netflix, la calidad de la imagen varía de un plan a otro y para poder visualizar el contenido con la máxima calidad (Ultra HD o 4K + HDR) tienes que contratar el plan premium. En Amazon Prime todos los usuarios ven el contenido en Ultra HD.

En cuanto al número de pantallas que se pueden ver a la vez, Prime Video ofrece tres pantallas simultáneas. Netflix, por su parte, ofrece una (plan básico), dos (plan estándar) y cuatro (plan premium). Además, el contenido puede ser descargado en este mismo número de dispositivos.

Ambos cuentan con el modo offline. Esto es, los archivos pueden ser descargados en la aplicación y ser visualizados sin necesidad de estar conectado a Internet. En relación a la cuenta y su permanencia es importante saber que ninguno la exige pero Prime Video ofrece una prueba gratuita de 30 días. Algo con lo que Netflix no cuenta hoy en día.

Pero no nos engañemos. En lo primero que el usuario se fija a la hora de contratar una opción u otra (independientemente de qué otros factores entran en juego) es el precio. Prime Video, tal y como mencionamos en otro apartado, tiene un precio de 3,99 euros al mes (3 euros si haces el pago anual). Netflix parte de los 7,99 euros que cuesta el plan básico y ofrece el estándar a 12,99 euros y el plan premium a 17,99 euros.

Las mejores series de Prime Video en 2022

Estas son algunas de las series de Prime Video que más expectación han generado este 2022:

-'Días Mejores'

-'Wolf Like Me' o 'Un lobo como yo'

-'El internado Las Cumbres'

-'This Is Us'

-'Upload'

-'Star Trek Picard'

-'Operación Marea Negra'

-'La maravillosa Sra. Maisel'

-'With Love'

-'Reacher'

-'El cuento de la Criada'

Todas las series de estreno Amazon Prime Video en mayo de 2022

La compañía no para de aumentar su catálogo para mejorar la experiencia del usuario. Estos son los estrenos que llegan este mes de mayo de 2022 a Amazon Prime Video:

-'Bosch: Legacy' (6 de mayo)

-Segunda temporada de 'The Wilds' (6 de mayo)

-Segunda temporada de 'Desaparecidos' (13 de mayo)

-Segunda temporada de 'Bang Bang Baby' (19 de mayo)

-'Totems' (20 de mayo)

-Segunda temporada de 'LOL: Si te ríes pierdes' (20 de mayo)

Cómo cancelar Amazon Prime Video

Darte de baja en Prime Video o cancelar el periodo de prueba gratis no te llevará mucho tiempo. Sigue estos pasos para anular tu suscripción:

Accede como usuario en Amazon

Ve a Suscripción a Amazon Prime

Selecciona 'Gestionar suscripción' en la parte superior derecha

Haz clic en 'Actualiza, cancela y más' y sigue los pasos

Si estás en el periodo de prueba gratuita y no quieres suspender tu registro, Amazon ofrece la opción de activar un recordatorio que recibirás por correo electrónico tres días antes de la fecha de renovación de la cuenta. Para ello, accede a Gestionar mi suscripción a Amazon Prime y haz clic en 'Recordar más tarde'.