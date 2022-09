Amazon Prime Video lleva buscando su serie insignia desde que nació como plataforma de streaming y se han gastado una millonada monumental parta conseguirlo. No en vano es ya la ficción por episodios más cara de la historia pero, por fin, están a punto de que toda esa inversión vea la luz. 'Los anillos de Poder', a priori, lo tiene todo para atraer a las masas: fantasía, épica, una historia interesante y apenas explotada, unos valores de producción mareantes y el cosquilleo que produce regresar a un lugar tan querido como la Tierra Media y verlo como no la habíamos visto hasta ahora. Por eso, antes de viajar al mundo de Tolkien, toca repasar todos los detalles de esta nueva y esperadísima serie para llegar al primer episodio sabiendo qué nos vamos a encontrar.

La época y el punto de partida de 'Los anillos de poder'

Empecemos por lo básico... ¿en qué momento se enclava 'Los anillos de poder'? Lo más fácil es situarla en comparación con lo que más conocemos. Frodo y Sam llevan el Anillo Único a Mordor en la Tercera Edad de la Tierra Media. Pues bien, los acontecimientos que suceden en 'Los anillos de poder' se enmarcan miles de años antes, en la Segunda Edad. Un periodo de tiempo que Tolkien documentó de manera superficial en los apéndices de 'El señor de los anillos' y en otros textos anexos. Así que había mucho margen para imaginar.

Es una época de paz, tranquilidad y sobre todo de esplendor en el mundo de los enanos, los elfos y los hombres. Las tres razas han conseguido derrotar a Morgoth, el villano más ancestral y peligroso de la Tierra Media que lleva amargándoles la vida desde la Primera Edad (una época que está documentada en 'El Silmarillion', el libro más complicado y denso de Tolkien sobre la Tierra Media). También conoceremos a los Pelosos. Son los antepasados de los hobbits y son una raza que no existe en los escritos de Tolkien. La han creado para la serie. Lo que todos desconocen es que su lugarteniente Sauron, ha estado agazapado y está urdiendo un plan para dominarlos a todos. Ese plan es la forja de los anillos y del Anillo Único. Este es el meollo de la cuestión. En esta serie veremos cómo Sauron logra engañarles y cómo se forjan esas joyas malditas.

Los personajes de 'Los anillos de poder'

Son muchos los personajes que vamos a conocer o volver a ver en 'Los Anillos de Poder'. Los "viejos amigos" están ahí para que tengamos un nexo de unión con lo que ya conocíamos previamente y los nuevos vienen, en gran parte, de la imaginación de los guionistas y los showrunners de la serie. Conozcámoslos.

Elfos:

Galadriel (Morfydd Clark)

Es una de las grandes protagonistas de la serie. La conocemos de sobra porque ya la vimos en 'El señor de los anillos' y en la trilogía de Peter Jackson estuvo interpretada por Cate Blanchett. En 'Los anillos de poder', esta joven Galadriel sospecha que, a pesar de haber luchado en la guerra de la Primera Edad y haber derrotado a Morgoth, no se cree que hayan vencido del todo al mal. Sospecha que está escondido en contra de la opinión generalizada.

Elrond (Robert Aramayo)

Otro de los que más nos va a sonar. El personaje que en las películas tenía el rostro de Hugo Weaving en la Segunda Edad no es señor de Rivendel. Se le conoce por ser el hijo de Eärendil, uno de los altos elfos que fue capital en la derrota de Morgoth.

Arondir (Ismael Cruz Córdova)

Elfo del sur que vigila a los hombres de esas latitudes sobre todo porque fueron aliados de Sauron en la guerra de la Primera Edad.

Gil-galad (Benjamin Walker)

El elfo más importante de todos. Es el rey de todos ellos, tiene el don de la clarividencia y siente que hay algo que no huele nada bien en la Tierra Media. Es de los pocos que cree a Galadriel. Intuye que el mal quiere resurgir.

Celebrimbor (Charles Edwards)

Herrero mítico en la imaginería de la Tierra Media. Es el responsable de la creación de los anillos de poder y será engañado por Sauron para forjarlos y para hacer que todas las razas sucumban ante el Anillo Único.

Hombres:

Isildur (Maxim Baldry)

Es el hombre que impidió que Sauron fuese derrotado por completo y el responsable de todo lo que leemos y vemos en la trilogía de 'El señor de los anillos'. En la serie de Amazon todavía es un marinero joven que fundará el reino de Gondor y que, de momento, está buscando un lugar en la Tierra Media.

Míriel (Cynthia Addai-Robinson)

Es la actual reina de Númenor en la serie. Númenor es el reino de la élite de los hombres durante la Segunda Edad. Nota en el ambiente que hay más tensión de la que le gustaría.

Halbrand (Charlie Vickers)

Hombre de procedencia enigmática y que no desvela sus verdaderas intenciones. Viajará junto con Galadriel en su viaje a Númenor.

Bronwyn (Nazanin Boniadi)

Otro personaje inventado para la ocasión. Es una humana de la zona del sur que inicia una relación clandestina con Arondir. Las relaciones entre razas diferentes ya estaba mal vista en la Segunda Edad.

Enanos:

Durin IV (Owain Arthur)

Rey de Khazad-Dûm, aunque igual os sonará más si decimos Moria. Khazad-Dûm es el nombre original del reino de los enanos y lo vamos a ver en su apogeo. Recordad que cuando la Comunidad del Anillo pasó por Moria, el lugar era poco más que un cementerio de enanos infestado de orcos y trasgos.

Disa (Sophia Nomvete)

Es la mujer de Durin IV y la primera enana que vemos en el universo de Tolkien y su Tierra Media. Es la única mujer enana a la que el escritor dio nombre, fue exiliada de la Montaña Solitaria por el dragón Smaug y además es la madre de Fili y Kili, dos de los enanos más recordados de 'El hobbit'.

Pelosos:

Nori Brandyfoot (Markella Kavenagh)

Ella y el resto de los pelosos son nómadas. Todavía no han establecido un lugar permanente dentro de la Tierra Media. Durante sus viajes, ella y una amiga se encuentran con un misterioso hombre que parece haber caído del cielo.

Sadoc Burrows (Lenny Henry)

Es el líder de los pelosos con la que viaja la pequeña Nori. Su único propósito es evitar al resto de razas y sus territorios. No les gusta la "gente grande".

Los nuevos lugares de la Tierra Media

Vamos a enseñaros las ciudades y reinos ideados por Tolkien cuyos nombres hemos escuchado decenas de veces y que, por primera vez, veremos en todo su esplendor. Por supuesto, Nueva Zelanda ha seguido siendo el lugar real elegido para representar el mundo imaginado por el profesor británico. La intención de Prime Video ha sido clara: seguir la línea creada por Peter Jackson en su día pero sin copiar nada. Solo una inspiración para luego volar solos.

Valinor

Este mezcla entre ciudad y reino se encuentra en el lugar más al oeste de lo que se conoce en la Tierra Media. Fue creado por los Valar, una especie de dioses que a su vez crearon a los elfos. Es una especie de edén o de cielo donde viven y donde van al morir para renacer de nuevo. En la serie veremos como Galadriel nace y crece en Valinor antes de lanzarse a la Tierra Media para combatir a Sauron. Dentro de Valinor veremos sus míticos árboles: Laurelin y Telperion, que en el universo de Tolkien son las primeras referencias al Sol y a la Luna. Fueron las primeras fuentes de luz y penumbra.

Montañas Nubladas

De sobra conocidas porque las hemos visto varias veces tanto en 'El hobbit' como en 'El señor de los anillos'. En 'Los anillos de poder', podremos conocer los orígenes de esta cordillera. Cómo los hombres las usaron para peregrinar de una zona de la Tierra Media y, sobre todo, cómo se convirtió en el refugio de los orcos que quedaron vivos tras la guerra de la Primera Edad en la que Morgoth fue derrotado.

Khazad-Dum / Minas de Moria

Es uno de los lugares que más ganas tenemos de ver representados en la serie. En 'La comunidad del anillo' vimos su inmensidad y en qué se había convertido pero Tolkien siempre habló de este lugar como uno de los más fastuosos de toda la Tierra Media. En la Segunda Edad, momento en el que nos encontramos en la serie, Khazad-Dûm se encuentra en su plenitud. Es la ciudad más grande de los enanos.

Lindon

También conocido como la 'Tierra de los cantantes', fue fundado por Gil-galad. En la Segunda Edad es el reino más poderoso de toda la Tierra Media. Lindon es uno de los bastiones más importantes de los elfos.

Eregion

Otro reino élfico. Es importante para nosotros y para la serie porque es el lugar donde Celebrimbor forjará los anillos de poder. Originalmente, fue un reino creado y gobernado por Galadriel, ubicado cerca de Khazad-Dûm.

Númenor

También llamado 'Tierra del oeste', Númenor es una isla que los elfos de Valinor les regalaron a los hombres tras participar en la guerra contra Morgoth y ayudar a derrotarlo. Una vez establecidos en la isla, los hombres se convirtieron en navegantes y comerciantes muy poderosos. Los numenoreanos no eran inmortales como los elfos pero lograban vivir muchos más años que los hombres normales y corrientes. El porqué de esta longevidad reside en que el primer rey de Númenor, Elros, hermano de Elrond, era un elfo pero eligió ser mortal por encima de la vida eterna. A partir de ahí, sus descendientes adquirieron una longevidad mayor que la del resto de los hombres (por ejemplo, Aragorn, el últimos superviviente de este linaje en 'El señor de los anillos'). En la serie veremos como este reino empieza a participar en la guerra contra Sauron.

Equipo creativo

Las mentes creativas detrás de este megaproyecto tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros y, lo que es más increíble, se enfrentan por primera vez ante algo así. Hablamos de J.D. Payne y Patrick McKay, productores ejecutivos y showrunners de la serie. Junto a ellos y dirigiendo los dos primeros episodios tenemos a nuestro J. A. Bayona. El realizador, que también ejerce como director ejecutivo, da otra muestra de lo importante que es como creador ahora mismo para los responsables de Hollywood.

Su impronta se ha dejado notar en esos dos capítulos que son los que estarán disponibles en el estreno de la serie. Tras Bayona, recogerá la batuta Wayne Che Yip. Conocido por su trabajo en 'Doctor Who' y otra serie de Amazon como 'La rueda del tiempo' dirigirá cuatro episodios de esta primera temporada. La directora Charlotte Brändström, responsable de episodios de 'The man on the high castle' o 'The witcher', dirigirá los dos restantes.