Ahora

España, en llamas

La impotencia de los brigadistas ante un incendio que arrasa Llamas de la Cabrera, en León

Los incendios continúan castigando a España en este mes sofocante. Uno de los focos más graves se encuentra en Llamas de la Cabrera, una localidad de la comarca del Bierzo, en León, donde brigadistas y equipos de bomberos libran una dura batalla contra las llamas. El fuego avanza sin control y, en algunos momentos, se convierte en auténticos tornados de fuego que dificultan cualquier intento de extinción.

Las imágenes difundidas desde la zona muestran un paisaje desolador: montes enteros envueltos en humo, árboles que caen calcinados y un frente de llamas que se abre paso sin descanso. La sensación general es de impotencia, al ver cómo el fuego devora miles de hectáreas en cuestión de horas y amenaza con alcanzar zonas habitadas.

El fuego en Llamas de la Cabrera se suma a otros focos activos en diferentes puntos de la geografía española, lo que confirma que esta campaña de verano está siendo una de las más duras de los últimos años.

