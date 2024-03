La relación de Álex de la Iglesia con la religión viene de lejos. Hijo de un padre que iba a misa a todos los días y convencido de que en España hemos vivido "la religión tan cerca que no la podemos ver separada de uno mismo", el director estrenó hace unos años 30 monedas, una historia de terror fantástico en la que el anticristo encuentra su motivación en Pedraza, un pequeño pueblo de Segovia. Allí, el cura llega tras haber sido expulsado del Vaticano al fracasar en un exorcismo.

Cabría pensar que todo es obra de un ateo, pero lo cierto es que De la Iglesia se considera católico. Incluso estudió Teología. La serie lleva el nombre de las 30 monedas que, según la Biblia, Judas recibió por traicionar a Jesús. Y son esas 30 monedas las que provocan el caos en este pequeño pueblo segoviano.

'La historia de Dios' o Morgan Freeman, Dios otra vez

Quizás para esta serie tampoco tengamos tiempo en lo que dura la Semana Santa, pero ¿por qué no empezarla ahora? The Story of God with Morgan Freeman es más que una serie un documental, compuesto por varias temporadas, en la que Freeman va descubriendo cómo nuestras creencias nos conectan. A lo largo de los diferentes episodios, Freeman va explorando diferentes culturas y religiones, abarcando cuestiones como la fe, Dios o su poder. La intención de esta serie es tratar de comparar varios puntos de vista para buscar respuesta a las grandes preguntas de la vida.

¿Dónde ver La historia de Dios ? En Disney+

En Disney+ Tres temporadas, de 6 episodios la primera y la tercera y 3, la segunda. Todos de unos 50 minutos.