La frase "todo el que toca una moneda acaba corrompiéndose" la pronuncia Miguel Ángel Silvestre durante nuestra entrevista antes del estreno de la temporada 2 de '30 monedas', pero bien podría ser la conclusión después de repasar los titulares de la prensa cualquier día. En este caso, el actor se refiere a la difusa separación entre el bien y el mal en el universo que Álex De La Iglesia ha creado en la serie de HBO Max. "Es curioso porque crees que puedes confiar en alguien a quien no sabes que le ha rozado la moneda".

Las 30 monedas que, según la Biblia, Judas recibió por traicionar a Jesús son las que provocan el caos al final de la primera temporada en la cumbre eclesiástica de la religión católica en Pedraza y en la que el demonio acababa dominando al pueblo en el que ya venían pasando cosas raras en los últimos días. Los elementos que en su día hicieron daño a dios, son cotizados porque encierran un poder nunca experimentado por una persona. Ese caos no es nada comparado con lo que está por llegar, un auténtico apocalipsis que el padre Vergara (Eduard Fernández) va a intentar evitar desde el mismísimo infierno con ayuda, una vez más, de la veterinaria Elena (Megan Montaner) y el alcalde Paco (Miguel Ángel Silvestre) que no van a tener fácil continuar con su historia de amor. Primero porque ella se encuentra en coma y su alma está atrapada en el inframundo, mientras Paco se dedica por completo a cuidarla con los medios que tiene. Como dice Silvestre, desatando las carcajadas de su compañera de reparto: "No es fácil preparar una tortillita de patata y disfrutar con tu pareja después de pelear con el demonio".

"Somos los héroes que intentan salvar el mundo, en la primera temporada era más el shock por todo lo que ocurría como que una vaca daba a luz a un bebé o la toma del pueblo por el demonio. Ahora, ya es la supervivencia e intentar salvarla a ella porque tiene la llave de todo. Además, luchas contra alguien que no le tiene miedo ni al diablo", explica Silvestre sobre la nueva temporada. A partir de los símbolos y las tradiciones de la religión católica, el director de 'El día de la bestia' continúa explorando en la segunda temporada de la serie en ese apocalipsis generado por la ambición de poder. En los nuevos capítulos, De la Iglesia da rienda suelta a todo un universo terrorífico y lleno de monstruos que habitan en el inframundo. Montaner explica que en esta ocasión los monstruos eran reales gracias al "increíble trabajo" de Pedrati. "En las escenas del inframundo pudimos tener muchos monstruos, era impresionante el trabajo que ha hecho Pedrati con todos los efectos es brutal. Imponía cuando estabas ahí con todo ese ambiente creado por Álex y todos esos personajes que tiene él en su cabeza".

Después de los acontecimientos de la primera temporada, las monedas han acabado repartidas y una ha ido a parar a las manos de Merche, la mujer del alcalde interpretada por Macarena Gómez, que se establecerá una alianza con el hombre más poderoso (y peligroso) del mundo al que da vida Paul Giamatti. La ambición de Merche no tiene límites, pero su objetivo último es recuperar a Paco: "Usa su poder para recuperar a su marido y formar una familia". El propio Pepón Nieto, que se mete de nuevo en la piel del Sargento Laguna, describe como "maravilloso" el arco del personaje de su compañera: "Una señora pija bien de pueblo, que tiene una fábrica de embutidos y un hotel rural en un pueblo de Segovia y termina aliada con el hombre más poderoso del mundo al que el mismo diablo le tiene miedo y su obsesión máxima es utilizar ese poder para volver con el alcalde de pueblo, es que es una maravilla".

Sobre la temporada, Nieto asegura que es "tremenda, caótica, trepidante, una bomba porque parte de los momentos más altos de la primera temporada y va creciendo en la espectacularidad y en la trama". El actor malagueño se muestra encantado de trabajar con Álex de la Iglesia: "Siempre es una fiesta trabajar con él, tuve la suerte de que apareciera un día y me ha hecho la vida más feliz y mucho más interesante". La nueva entrega es mucho más ambiciosa que la primera tanto en la trama como en el reparto que incorpora, entre otros, a Paul Giamatti y a Najwa Nimri.

La actriz de 'Vis a Vis', 'La casa de papel' o 'Sagrada familia' ha explicado qué ha supuesto para ella entrar a formar parte del universo de Álex de la Iglesia. "Me preocupaba entrar en el tono de los actores que siempre es una cosa que con Álex de la Iglesia me ha maravillado ver en qué tono entran es realmente complicado hacer lo que hacen. No lo doy por sentado no ha sido que voy sobrada, tienes que ver, preparar, para entrar y soltar te y estar en el código". En este proyecto da vida a Haruka, una especie de heroína con rastas en lugar de capa, que llega a Pedraza buscando respuestas para los seguidores de Youtube con los que comparte sus conocimientos sobre hechos sobrenaturales. Nimri asegura que ha disfrutado "como una niña pequeña" y con cierta ilusión, sorpresa y envidia por no ser la mala: "Es la primera vez que entro en algo así de terrorífico sin ser la mala de la película y me hacía mucha ilusión aunque me daba envidia porque la mala era ella (Macarena) y los malos son más sexys, pero da igual. He disfrutado viéndolo", ha afirmado.

El reparto al completo comparte que rodar con Álex de la Iglesia es toda una experiencia y que es "muy exigente" como cuenta Montaner, pero que al mismo tiempo hay momentos de desconexión. Ella y Miguel Ángel Silvestre se deleitan recordando, por ejemplo, cómo comieron cuando rodaron en Roma. "Este rodaje está entre la vida y la muerte, la angustia total hasta que llega la hora de comer y Álex te dice 'te lo has ganado, te voy a llevar a un buen restaurante'". También dice del director que "no es nada complaciente con lo que se supone que el sistema dice que está bien, es muy irreverente, es muy punki y esos diálogos, esas situaciones hacen que haya una dinámica muy divertida y hace que sea un rodaje apasionante que repetiría muchas veces".

Está previsto que la historia de '30 monedas' continúe en una tercera temporada ya que el propio director ha explicado que ideó la serie como una trilogía. Pepón Nieto asegura que "cuando leía la segunda temporada no podía imaginar que iba a acabar de esa manera", así que habrá que esperar a que HBO Max confirme la tercera y que se estrene para descubrir qué más tiene pensado Álex de la Iglesia.