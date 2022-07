Recién estrenada en Disney+, 'Por mandato del cielo' arranca con el asesinato de la joven Brenda Wright (Daisy Edgar-Jones) y de su bebé de 15 meses, un crimen real que se relata en el bestseller que inspira la serie, y que en 1984 sobresaltó a una tranquila comunidad religiosa de Salt Lake City, Utah, cuna del mormonismo.

No es una serie fácil, sobre todo si no se está familiarizado con los preceptos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se conoce comúnmente como la religión mormona. Un credo relativamente reciente que nació en 1830 en Estados Unidos de la mano de los profetas Joseph Smith y Brigham Young y que ha estado rodeado de polémica por sus propias diferencias internas entre los fundamentalistas y los creyentes convencionales. Además, las diferentes líneas temporales en las que se desarrolla la serie tampoco ayudan al visionado, especialmente, las partes históricas que recrean los orígenes de la religión.

Precisamente, la serie profundiza en el conflicto de la fe que se materializa en el personaje de Andrew Garfield. El actor británico interpreta a Jeb Pyre, un detective y mormón convencido que verá tambalearse su fe cuando tenga que investigar un atroz crimen cuyas pruebas apuntan a miembros de la comunidad religiosa.

La investigación comienza a apuntar a los Lafferty, la extensa familia política de la víctima, destacada dentro de la comunidad mormona que parece haber abrazado las doctrinas fundamentalistas prohibidas por la propia iglesia. Sin embargo, y a pesar del rechazo, la falta de contundencia de las autoridades en su intento por evitar el escándalo es lo que lleva al protagonista a replantearse sus creencias. En una religión en la que la fe invade todos los aspectos de la vida, ser excomulgado supone el aislamiento, la marginación social y prácticamente la ruina.

Salvando las partes más áridas, la ficción es un interesante thriller que, si bien apunta desde el principio a los sospechosos, sabe mantener la tensión y la intriga sobre quién realmente llevó a cabo el crimen y cómo se gestó la transformación hacia el fundamentalismo de los hermanos Lafferty. También hay que destacar la interpretación de un acertado reparto que encabeza un brillante Andrew Garfield, que además no suele prodigarse en series. Junto a él también está Daisy Edgar-Jones en el papel de la víctima y a la que conocemos a través de flashbacks, Sam Worthington, que interpreta a Ron Lafferty; mientras que Wyatt Russell da vida a su hermano Dan y Billy Howle interpreta a Allen Lafferty, el marido de Brenda. El reparto lo completan Rory Culkin como Samuel Lafferty y Seth Numrich como su hermano Robin; y Adelaide Clemens se mete en la piel de la mujer del policía, Rebecca Pyre, entre otros. No podemos olvidar a Gil Birmingham en el papel del policía Bill Taba, compañero de Pyre y prácticamente el único personaje no mormón de la serie, que ayuda a poner el contrapunto a la historia.

Basada en un hecho real

La miniserie de siete episodios ‘Por mandato del cielo’ está inspirada en el libro superventas de Jon Krakauer que relata el asesinato real en 1984 de Brenda Wright y de su hija de 15 meses Erica Lane. La vida de Brenda dio un vuelco cuando conoció a Allen, miembro de la numerosa familia mormona de los Lafferty, muy bien considerados en la comunidad de American Fork en Salt Lake City, Utah. Los personajes de Jeb Pyre y Bill Taba, sin embargo, no son reales sino que se trata de una recreación para el desarrollo del caso.

La joven tenía seis hermanas y, a pesar de estar muy unida a ellas, no dudó en dejar la casa familiar para estudiar Periodismo en Utah. Fue allí donde conoció a Allen Lafferty y se casaron el mismo día de su graduación. Brenda también provenía de una familia mormona, aunque no tan conservadora como los Lafferty y, de hecho, su pensamiento aperturista chocó desde el principio con ellos hasta el punto de convertirse involuntariamente en blanco de los delirios de los hermanos cuando éstos abrazaron las teorías fundamentalistas primitivas de la iglesia.

Brenda cumplió su sueño de trabajar en la televisión, pero decidió aparcar sus aspiraciones profesionales cuando al año de casarse se quedó embarazada. Para entonces, ya habían comenzado los conflictos con su familia política con los que no encajaba su visión más moderna, independiente y feminista, especialmente para esos tiempos porque se trata de la década de los 80. Fue asesinada por sus cuñados el 24 de julio de 1984.