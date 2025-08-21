El vídeo de una mujer plantando cara a un pervertido que graba bajo la falda de una niña en el bus: "Imbécil, ¿qué te crees?"

"Me parece increíble porque se está encarando ella sola", destaca Angie Cárdenas tras ver el vídeo de esta mujer que planta cara a un hombre que acaba de grabar debajo de la falda de una niña.

En Chiguayante (Chile), un hombre es sorprendido por una mujer en un autobús tras grabar debajo de la falda de una niña. Como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s, la joven no duda en plantarle cara y arrebatarle el móvil de las manos.

Mientras, el resto de los pasajeros permanecen impasibles ante esta lamentable situación, tal y como destaca Angie Cárdenas en el plató del programa de laSexta.

Según explica Alfonso Arús, tras este incidente, ella llamó a la Policía. Las autoridades encontraron en el dispositivo "un montón de vídeos parecidos".

Cris Dalmau destaca la importancia de alzar la voz para frenar este tipo de comportamientos y señala que es necesario pararle los pies a los pervertidos.

"Nunca sabes dónde puedes encontrarte a un perturbado", lamenta Angie Cárdenas.

