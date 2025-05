Los zapeadores desvelan que tienen un grupo de WhatsApp sin Dani Mateo: "Se llama Zapeando sin Dani"

En este vídeo de Zapeando, María Gómez e Isabel Forner sacar los 'trapos sucios' de Dani Mateo. "Dani Mateo tiene la mala costumbre de escribirme durante el partido, aunque sabe que no puedo responder", comenta Forner.

Tras la victoria del Barça frente al Real Madrid, Dani Mateo llegó al plató de Zapeando celebrando a lo grande los goles azulgranas. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando los zapeadores empezaron a sacar sus 'trapos sucios' en pleno directo.

"Dani, tú sabes que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el que no estás, se llama 'Zapeando sin Dani'", le explicó María Gómez. Además, contó lo que ocurrió cuando el Barça empezó a marcar goles: "A los diez minutos del partido empezamos a escribir a producción 'yo el lunes no voy'", para así no tener que soportar al eufórico Dani Mateo.

Por su parte, Isabel Forner fue más allá y reveló que Dani le escribe cuando a ella le toca cubrir un partido del Barça. "Dani Mateo tiene la mala costumbre de escribirme durante el partido, aunque sabe que no puedo responder", comentó.

Y desveló algunos de los mensajes que le envía: "Ya no entiendo nada de las reglas del juego", "¡Qué barbaridad de partido!", "¡Qué escándalo de partido!".

Puedes ver la reacción de Dani Mateo en el vídeo de Zapeando.