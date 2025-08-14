María Jesús consigue 500 euros bailando 'Espresso Macchiato', la divertida canción de Tommy Cash

Nacho García ha sido el encargado de extraer de la urna el número ganador de la semana. Este correspondía a María Jesús, de Madrid, que no ha dudado en enviar un vídeo imitando el llamativo baile eurovisivo.

El sorteo más divertido de Zapeando ya tiene un nuevo ganador. El programa, durante toda la semana, ha recibido los vídeos de los espectadores bailando la canción 'Espresso Macchiato' de Tommy Cash. Zapeando ha asignado un número a cada uno y, en esta ocasión, la mano inocente que descubrirá el ganador es Nacho García.

El zapeador extrae de la urna el número 256. La protagonista del vídeo es María Jesús y es de Madrid. La espectadora no puede esconder su alegría al descubrir que ha conseguido ganar el premio de 500 euros. "Como nos pillas cerca ahora vamos a dártelo en persona", le dice Nacho.

En su vídeo, se puede ver a María Jesús en su terraza bailando la popular canción. "Confiesa", le dice Miki, "¿quién te estaba grabando?". "Lo estaba grabando mi nieto", cuenta la espectadora. María Jesús explica que con el premio irá de vacaciones y llevará a sus nietos a merendar una hamburguesa.

Si quieres participar en el sorteo es muy sencillo: tan solo debes enviar un vídeo bailando la popular canción de Tommy Cash. Debes enviarlo al número 630041725. En tu mensaje, no olvides incluir tu nombre y de dónde eres. Podrás participar en el sorteo de 500 euros. ¡Mucha suerte!