Alberto Rey se rinde ante 'Weapons', la película de terror del año: "No la esperábamos"

El pasado viernes se estrenaba la película 'Weapons'. Este film se ha convertido en el número uno en taquilla en España y, además, ya la han calificado como la película de terror del año. "Hay sustos, hay mal rollo y algo que siempre da miedo: niños", afirma Iñaki Urrutia.

La historia gira entorno a la desaparición de una clase entera de niños excepto uno. Alberto Rey confiesa que fue a verla porque le dijeron que es "buenísima". "Es muy buena", confirma, "las películas de terror me dan mucho miedo y, con esta, me he cagado de miedo al principio, pero es que es buen cine".

El periodista experto en cine no quiere dar mucha información sobre la película. Esta tiene un giro hacia otro género que, como indica Rey, "decir cuál es es destripar la película". "Es una película que no esperábamos", añade.

Mónica Cruz intenta que Alberto le de alguna pista sobre el film, pero este no responde a sus preguntas. "No me has contestado a nada", le dice, 'enfadada', Mónica. Rey da a la película cuatro 'Albertitos'. "Es muy buena", concluye.