El hilarante lapsus de Pilar Vidal con Dani Mateo en directo: "¿Te he llamado Antonio? Si ya te sigo en Instagram..."

Dani Mateo ha destacado el "tute" que se ha dado Pilar Vidal en Roma durante la elección del nuevo papa. "Llevo 17.000 pasos, Antonio. Ya he hecho la operación bikini y el ayuno romano", ha respondido la periodista al presentador de Zapeando, quien se ha dado cuenta del lapsus de Vidal, y se lo ha dicho. "¿Te he llamado Antonio? Perdón, Dani. Si ya te sigo en Instagram y todo. Nos falta coquetear un poco...", ha expresado entonces la periodista.

En ese momento, Vidal ha reconocido que le "encantan los policías". "Yo no soy policía, pero no voy a hacer el chiste de la porra porque acabamos de elegir papa...", ha señalado entonces Mateo, tras lo que ha lanzado una pregunta a la periodista: "¿Estás contenta con la rápida elección del papa o triste porque te tienes que volver a España y aquí no hacemos las pastas igual?". Puedes ver la divertida respuesta de la periodista en el vídeo principal que acompaña a la noticia.