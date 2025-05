Los zapeadores se ponen a prueba en el concurso de Zapeando para celebrar el Día de la Madre

Quedan pocos días para que se celebre el Día de la Madre, por ello Cristina Pedroche propone un juego a los zapeadores en el que deben descubrir si dos personas son, o no, madre e hijo o hija. La primera pareja está formada por Tábata y Paqui. El reportero pregunta a la supuesta madre cuál es el cantante favorito de su hija y responde, sin dudar, Bad Bunny.

"Literal", responde Tábata. La siguiente pregunta para Paqui es cuál ha sido la mayor bronca que ha echado a su hija. "Hace poco cuando vino y había perdido las llaves", explica. "Bueno, es que me pasa mucho...", confiesa Tábata. Todos los zapeadores creen que no son madre e hija menos Nacho. Y todos aciertan ya que no lo son.

La siguiente pareja son Mari Carmen y Daniel. El reportero pregunta al supuesto hijo cuál es el plato favorito de su madre. "Le gusta el dulce", explica él. "A Daniel le gustan las lentejas", añade ella. Después, Mari Carmen debe responde en qué curso está su hijo. "Está en segundo de carrera, estudia finanzas", cuenta ella. En este caso, todos afirman que sí son madre e hijo y todos ganan ya que sí lo son.

La tercera pareja está formada por Rosa y Eloísa. La hija debe responder cuál es el plato preferido de su madre. "Es el salmón ahumado", contesta Eloísa. Rosa, en su caso, debe explicar por qué escogido el nombre de su hija. "Lo elegí porque lei el libro de 'Eloísa está debajo de un almendro' y me encantó", indica.

En este caso, la opinión es unánime: todos creen que son madre e hija. Aunque, como confiesa Nacho, él cree que no son pero no se quiere quedar solo. "No voy a ser el imbécil del programa", afirma. Finalmente, ninguno acierta ya que, como explica Eloísa, Rosa es su suegra. "No, por seguir la moda", se lamenta Nacho.