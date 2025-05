Así vivió Isabel Forner el apagón: "Soy un poco 'apanicada' de la vida..."

El pasado lunes la península sufrió un apagón por razones que todavía se desconocen. La caída eléctrica se produjo alrededor de las 12:40 h de la mañana, lo que hizo que mucha gente se viera sorprendida por la falta de electricidad trabajando, viajando o en el supermercado. Isabel Forner, por ejemplo, se estaba trasladando hasta el plató de Zapeando.

"Isa fue la más lista", afirma María Gómez, "según se subió al coche de producción se fue a buscar wifi, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y dijo 'aquí que me bajo'". La zapeadora explica que vio que no funcionaba nada y dijo "supervivencia": "En un documental, que sabéis que soy un poco 'apanicada' de la vida, dijeron que los hospitales tienen generadores. Entonces me fui a la puerta de un hospital".

La zapeadora se conectó al wifi para pacientes y consiguió llamar a la tele. "Solo me decían 'no vengas, no te subas'", explica. "Me despedí de mis padres, por si acaso", añade. Finalmente, explica que estuvo haciendo legos en casa durante toda la tarde a la espera de que volviera la corriente.

Forner desvela que construyó un ramo de flores con estos pequeños bloques. "También estoy enganchadísimo a los legos", responde Dani Mateo, "pero como estaba atrapado en el tren no pude hacer".