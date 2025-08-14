Ahora

DIRECTO

España, en llamas: decenas de incendios simultáneos, miles de evacuados y confinados

El verano de los famosos

Verano 'VIP': los destinos de ensueño donde los famosos están disfrutando de sus vacaciones

Tamara Falcó, Mario Casas, Alba Carrillo, Marc Márquez, Alexia Putellas, Lola Índigo... De islas paradisíacas a festivales de música, y de escapadas románticas a planes familiares: así aprovechan los famosos el verano.

Verano VIP: los destinos de ensueño donde los famosos están disfrutando de sus vacaciones Verano VIP: los destinos de ensueño donde los famosos están disfrutando de sus vacaciones Instagram

Calas escondidas, yates, festivales de música, puestas de sol de ensueño... Te contamos- con cierta envidia disimulada- a dónde han viajado algunas de las celebridades españolas más seguidas del momento para desconectar este verano.

Mientras algunos optan por playas de postal y experiencias exclusivas con todo incluido, otros prefieren planes más cercanos con sabor español junto a familiares y amigos.

También están los más viajeros y aventureros, quienes han preferido sumergirse en la riqueza cultural y gastronómica de países como México o Colombia.

Alba Carrillo: cerca de casa

Tamara Falcó: 'pack completo' Maldivas

Yon González: de 'relajeo' en la playa

Alexia Putellas: la reina en México

Esther Expósito:"Caribe de mi corazón"

Marc Márquez: sol y amigos en Menorca

Elsa Pataky: "Paris je t'aime"

Mario Casas: familia, amigos y gastronomía

Lola Índigo: PR, música y amigas

Álex González: desconexión en Bali

Garbiñe Muguruza: momentos cerca del mar

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El fuego avanza sin control en Castilla y León, Galicia y Extremadura y obliga a nuevos confinamientos y desalojos
  2. El pulso de los líderes europeos y Zelenski antes de la cumbre entre Putin y Trump: "No se puede decidir sin Ucrania"
  3. "Lo dejaron morir bajo un árbol": la denuncia del hijo del temporero fallecido en Alcarràs (Lleida) en plena ola de calor
  4. Se colaba en un hotel para agredir turistas: detenido un menor de Fuerteventura como presunto responsable de dos brutales agresiones a extranjeras
  5. Buscan el implante coclear que le robaron a su hijo en la playa de La Antilla, Huelva: "Sin él no puede oír"
  6. 'MVT en Acción' se adentra en la aduana de Barajas: desde cajas de galletas de contrabando a kilos de aguacates