El verano de los famosos
Verano 'VIP': los destinos de ensueño donde los famosos están disfrutando de sus vacaciones
Tamara Falcó, Mario Casas, Alba Carrillo, Marc Márquez, Alexia Putellas, Lola Índigo... De islas paradisíacas a festivales de música, y de escapadas románticas a planes familiares: así aprovechan los famosos el verano.
Calas escondidas, yates, festivales de música, puestas de sol de ensueño... Te contamos- con cierta envidia disimulada- a dónde han viajado algunas de las celebridades españolas más seguidas del momento para desconectar este verano.
Mientras algunos optan por playas de postal y experiencias exclusivas con todo incluido, otros prefieren planes más cercanos con sabor español junto a familiares y amigos.
También están los más viajeros y aventureros, quienes han preferido sumergirse en la riqueza cultural y gastronómica de países como México o Colombia.