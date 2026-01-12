Virginia Riezu se estrena en Zapeando metiéndose con Dani Mateo: "Noto cierta envidia, cepillo de barrer"

La cómica se une al equipo de zapeadores este lunes. Riezu ha confesado que llega al programa "entregada" y que, además, está "muy entusiasmada" por poder reencontrarse con antiguos amigos y contar con nuevos compañeros.

Este lunes Zapeando empieza con una sorpresa: presentando a su nueva colaboradora. La nueva zapeadora es la cómica Virginia Riezu, que cuenta con una amplia trayectoria en televisión. "Virginia, ¿qué te parece este entusiasmo que gastamos?", pregunta Dani Mateo, ante los aplausos del público.

"El primer chiste me lo han hecho los del público", afirma Virginia: "Ah, estás aquí, no es mentira". "Ya te iras acostumbrado", responde Dani, "los mejores chistes los hacen ellos". Riezu comenta que viene "entregada" y que, además, incluso ha dejado que el peluquero del programa le corte el pelo. "Vengo a darlo todo", añade.

"¿Y cuando no te lo cortas cómo es?", pregunta Dani. "Pues igual, pero con más cantidad", responde al presentador, "noto cierta envidia, eh, cepillo de barrer". El comentario provoca las risas del público. "No", apunta Dani, "donde hay mata hay patata".

Para celebrar su llegada, Nacho García, en nombre del programa, decide regalar una banda a Virginia para que la gente que está viendo el programa no se confunda. En la misma se puede leer 'Sí, esto es laSexta'. "Primera y última vez que seré miss algo", afirma Riezu.

