Punch se ganó el cariño del mundo entero después de que su madre le rechazara en el mono de Ichikawa y tuviera que apoyarse en un mono de peluche. Ahora, se le ha visto "acicalando y abrazando a una cría", lo que para el veterinario significa que "está más integrado en la manada".

Víctor Algra estrena sección en Zapeando, 'Pet News', donde analiza las últimas noticias relacionadas con animales de todo el mundo.

La primera de ellas tiene que ver con Punch, el mono viral del zoológico de Ichikawa que fue rechazado por sus congéneres y que encontró apoyo en un peluche.

El veterinario de Zapeando nos cuenta que ahora Punch "se ha convertido en hermanito mayor", ya que "se le ha visto acicalando y abrazando a una de las crías del grupo".

Aunque señala que el zoo todavía no ha confirmado si el mono participa en el cuidado de la cría, sí que significaría que Punch "está más integrado en la manada".

"De quien no sabemos nada es de orangumamá", comenta Víctor en referencia al peluche, sobre el que se pregunta si habrá acabado en "el cielo de los peluches" o "en el Wallapop japonés".

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