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Premios Grammy

Rosalía logra nueve nominaciones a los Grammy

Los detalles La cantante británica Raye encabeza la lista de nominados a la 69ª edición de los Grammy con 11 candidaturas por 'This Contains Hope'. Pero Rosalía compite por el mejor álbum, la mejor canción o la grabación del año, entre otras muchas.

Fotografía cedida por Sony México de la cantante española Rosalía. Filtran entero el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', a dos días de su lanzamientoAgencia EFE

Rosalía ha logrado nueve nominaciones a los Grammy, que se elevan a once para 'Lux' si se tienen en cuenta dos categorías técnicas, las de mejor producción e ingeniería de grabación.

La cantante británica Raye encabeza la lista de nominados a la 69ª edición de los Grammy con 11 candidaturas por 'This Contains Hope'.

Rosalía ha recibido una nominación a álbum del año por 'Lux', con el que competirá en esta categoría frente a Olivia Dean, por 'The Art of Loving', y Taylor Swift por 'The Life of a Showgirl'. Olivia Rodrigo con 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love'; Ella Langley con 'Dandelion'; Bruno Mars con 'The Romantic'; Phoebe Bridgers con 'Lost Weekend' y Raye con 'This Music May Contain Hope', completan la lista de nominados en este apartado.

'Berghain', de Rosalía, en colaboración con Björk y Yves Tumor, ha recibido una nominación a canción del año y otra nominación a grabación del año.

La española también ha logrado dos nominaciones a mejor álbum de música alternativa por 'Lux' y mejor actuación de música alternativa por 'Reliquia'.

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