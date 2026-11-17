"Si hicieran esos programas de reformas en España, en cuatro semanas lo único que cambiaría sería el presupuesto", afirma Leo Harlem en este monólogo.

Leo Harlem protagoniza en este vídeo un divertido monólogo sobre los programas de reformas. "Cuanto más aburrida es la televisión más la vemos, de ahí el éxito de los programas de reformas", explica Leo Harlem, que destaca que "ya hay más programas de reformas que pisos por reformar".

"Siempre pasa lo mismo, dicen que quieren reformar la cocina y van y reforman la cocina, no hay emoción", destaca el cómico, que explica que "dicen que al reforma va a durar cuatro semanas y... ¡dura cuatro semanas!".

"Hacen ese programa aquí en España y en cuatro semanas lo único que cambia es el presupuesto", segura Harlem.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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