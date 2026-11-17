"Yo os digo con claridad que, para estar en la Iglesia sin entender la mitad de las cosas y criticándolas, cuanto antes te vayas mejor", ha afirmado tajante el cura de Valdepeñas.

El cura de Valdepeñas ha lanzado un crítico a sus feligreses en este vídeo. "Yo os digo con claridad que, para estar en la Iglesia sin entender la mitad de las cosas y criticándolas y si te vas a quedar nada más que para criticar, cuanto antes te vayas mejor", ha afirmado tajante el cura.

"Esto me lo van a sacar, peor me da igual", ha asegurado el cura de Valdepeñas. Por su parte, Alfonso Arús destaca que el cura "está haciendo una radiografía de sus feligreses peligrosa".

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