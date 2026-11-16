Los detalles Este miércoles salen a la venta las entradas de su nueva gira, que pasará por cuatro estadios de España.

Los hermanos Muñoz regresan con fuerza con el lanzamiento de su nuevo disco 'La Maketa'. La preventa de su gira en España para 2027 ya se ha agotado, y la expectación por escuchar en directo temas que grabaron hace 30 años es enorme. Estas canciones, compuestas mientras trabajaban en una fábrica en Cornellá, resurgen gracias a una cinta encontrada por su madre. David y Jose Muñoz destacan la energía y el instinto original que capturan estas canciones. Su producción ha pasado de una habitación a una azotea, inspirándose en los Beatles, y han batido récords de preventa. La gira incluirá conciertos en Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid.

Los hermanos Muñoz están de vuelta. Esta semana Estopa publica su esperado disco 'La Maketa' y ya se ha agotado la preventa de este lunes para su gira y el martes saldrá el resto de entradas para los conciertos que darán en España este 2027.

La expectación por su regreso a los escenarios es enorme, y más por escuchar en directo temas que grabaron hace 30 años mientras trabajaban 11 horas en una fábrica en Cornellá. Algunas de estas canciones ven la luz tras muchos años guardadas en el cajón.

"Si volviéramos a nuestro yo de 1999, les diríamos: 'Bua, chavales, la que os espera, abrochaos los cinturones...'. Haced caso de vuestro primer instinto", comentan a laSexta.

Para volver a ese primer instinto que les llevó a escribir las canciones de 'La Maketa' hace 30 años, desde su habituación en Cornellá. "Cuando lo escuchas, yo huelo el momento, capto perfectamente cuándo lo hicimos", afirma David Muñoz. Jose lo corrobora: "La energía, el estado de ánimo que teníamos en este momento".

La han recuperado ahora gracias a que su madre encontró una copia haciendo limpieza. David asegura que "cuando mi madre encontró la cinta, dije: 'Es una señal'". Por su parte, Jose explica que la publicación de esos temas se fue posponiendo porque "siempre te hace más ilusión sacar lo último". "Era ahora o nunca", añaden.

Muchas no se conocían hasta ahora, como 'Bicho Raro', pero sí que han formado parte de nuestra historia en otras de sus canciones. "Cada vez que me roza tu pelo / Casi como un bicho raro / O una especie nueva de insecto", dice la canción. Una parte de letra que usaron en su clásico 'Tragicomedia' (2004).

Para producir 'La Maketa', esta vez han cambiado de escenario, pasando de su habitación a una azotea. "Hemos querido irnos a una azotea. Si los 'Beatles' pudieron, ¿por qué no nosotros?", plantea David.

Y aunque no son los Beatles, sí que han batido todos los récords en la preventa de su disco. David cuenta que "a veces nos preguntan: ¿Cómo habéis hecho tan pocos discos? Y es como que no hemos hecho pocos discos, que nadie ha hecho tantos discos". Jose apunta que "ha superado el techo del año pasado y uno de los años anteriores".

Ya preparan su gira en cuatro ciudades, con cuatro grandes estadios en Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid. Seguirán sumando éxitos, pero su esencia será la misma. "Nos hemos dedicado siempre a hacer canciones, a cantarlas y a decir tonterías", defienden.

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