VIDEO | El alcalde de Vigo celebra el encendido de luces sacando sus 'pasos prohibidos'

12 millones de bombillas se encendían este sábado en la ciudad de Vigo dando apertura a la Navidad. El alcalde de Vigo quiso celebrarlo proporcionando un momento mítico: bailando con sus "pasos prohibidos".

La Navidad en España comienza cuando lo dice el alcalde de Vigo, es decir, cuando se encienden las luces de la ciudad gallega.

Este sábado se celebró el famoso encendido de luces de Vigo y su alcalde, Abel Caballero, lo celebró sacando sus "pasos prohibidos", presenta Quique Peinado este divertidísimo video.

"¿Está bailando o ha pisado un cable y le ha dado calambrazo?" pregunta algo incrédula la 'zapeadora' Virginia Riezu al ver el mítico momento.

Y es que los pasos del alcalde no han dejado indiferente a nadie. Para Dani Mateo, comparado con Abel Caballero, "Virginia se acaba de convertir en Shakira".

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