El sencillo método de Víctor Algra para quitar una garrapata a un perro: esto es lo que hay que hacer y lo que no

Víctor Algra comparte algunos consejos de primeros auxilios para nuestros perros y, entre ellos, nos enseña cómo quitar una garrapata con unas pinzas un sencillo gesto que muestra en este vídeo.

Víctor Algra da hoy unas nociones básicas de primeros auxilios para nuestras mascotas y, entre otras cosas, nos muestra la forma correcta de quitarles una garrapata.

El veterinario explica que las garrapatas suelen anestesiar la zona en la que pican al perro, de manera que este ni tan siquiera se da cuenta. Una vez la descubramos, el método para extraerla es sencillo.

Para ello cogeremos unas pinzas, las colocamos cerca de la piel, apretamos suavemente "sin espachurrar" para después realizar una presión sostenida en la dirección donde ha picado la garrapata, tal y como muestra en el vídeo sobre estas líneas.

En ningún caso hay que retorcer ni arrancarla con fuerza, tampoco hay que aplicar aceites, alcohol o vaselinas, ya que eso puede hacer que la garrapata eche saliva infectada e infecte la zona.

Mónica Cruz explica que en alguna ocasión las ha quemado. Víctor asegura que también las destruye y apoya la idea de la zapeadora.

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