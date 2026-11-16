La justicia italiana interviene en Revolut: destapa "graves carencias" que habrían facilitado el blanqueo de capitales

Las consecuencias El director ejecutivo de Revolut en EEUU asegura estar trabajando para mejorar en seguridad. Insiste en que el banco digital está actualizando sus políticas, procedimientos y modelos, pero también la capacitación de su personal.

Desde este lunes, la sucursal italiana de Revolut estará bajo administración judicial durante un año, según lo decidido por el Tribunal de Milán debido a "graves carencias" en sus sistemas de prevención de blanqueo de capitales. Estas deficiencias permitieron movimientos sospechosos por 76,5 millones de euros, facilitando el acceso al sistema financiero a personas vinculadas a delitos graves, incluidos entornos mafiosos. La Fiscalía de Milán, que solicitó la medida, subrayó que los fallos no eran aislados, sino parte de un "modelo de gestión estable". Revolut ha afirmado que colaborará con las autoridades y está trabajando para mejorar sus controles y procedimientos.

Desde este lunes y hasta dentro de un año, la sucursal italiana de Revolut se regirá bajo una administración judicial. Así lo ha decidido el Tribunal de Milán tras haber detectado "graves carencias" en los sistemas de este banco digital que tratan de evitar que se produzcan casos de blanqueo de capitales. Es decir, dichos errores habrían facilitado movimientos sospechosos por valor de 76,5 millones de euros.

La medida, solicitada por la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de la Fiscalía de Milán, ha sido ejecutada este lunes por la Guardia de Finanzas (la policía fiscal y de fronteras), tal y como ha anunciado el Ministerio Público milanés.

Horas después, el director ejecutivo de Revolut en EEUU ha asegurado que ya están trabajando para mejorar estas barreras de seguridad. Ha insistido en estar actualizando sus políticas, procedimientos y modelos, pero también la capacitación de su personal. Todo lo que sea necesario para "mejorar".

Y es que, ha lamentado que "un contratiempo grave en un área determinada" vaya a repercutir "inevitablemente en otras".

Hasta 76,5 millones de euros

Según las investigaciones, las deficiencias en los controles permitieron que numerosas personas investigadas o condenadas por delitos graves accedieran al sistema financiero a través de esta entidad bancaria lituana, autorizada por el Banco Central Europeo (BCE). Entre ellas había personas vinculadas a entornos mafiosos y algunas de las operaciones investigadas presentaban delitos dentro de la normativa antimafia o con el agravante de método mafioso.

La Fiscalía subrayó que estos fallos no constituyeron hechos aislados, sino "un modelo de gestión estable" que propició operaciones de traslado, ocultación o distracción de capitales por un total de 76,5 millones de euros. Según los investigadores, estas operaciones podrían haberse detectado mediante la aplicación adecuada de los controles antiblanqueo exigidos por la normativa.

Además, el análisis de los flujos financieros permitió determinar que las deficiencias de los sistemas de control facilitaron que los implicados movieran también fondos sujetos a medidas cautelares patrimoniales y dificultaran su localización por un importe superior a 4,6 millones de euros.

La investigación tuvo su origen en dos actuaciones previas: un procedimiento penal por fraude fiscal en el que se detectó el uso de cuentas de la entidad para cometer delitos tributarios y una inspección antiblanqueo a un proveedor de servicios de activos virtuales perteneciente al mismo grupo bancario.

En esta última actuación se detectaron más de un millón de presuntas infracciones relacionadas con las obligaciones de diligencia debida e identificación de los clientes y de conservación de datos e información, además de incumplimientos sistemáticos en la comunicación de operaciones sospechosas.

La Fiscalía destacó asimismo que, en una entidad bancaria digital con actividad internacional, los sistemas automatizados de control deben ser capaces de recopilar información relevante, generar alertas fiables, permitir comprobaciones reforzadas y detectar patrones de operaciones anómalos.

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