El filme llegará a la gran pantalla este viernes. El actor describe que el largometraje "apela a la empatía, al entendimiento y a que detrás de todo ogro hay un señor cargado de razones".

'El mal padre', dirigida por Roberto Bueso, explora las complejas relaciones familiares y las heridas emocionales. La película sigue a Santiago Balmes, un escritor interpretado por Eduard Fernández, que reúne a sus hijos tras años de distanciamiento. Este reencuentro navideño revela viejos reproches y heridas. Adam Jezierski, quien interpreta al hijo menor, destaca que la cinta invita a la empatía y al entendimiento, sugiriendo que el padre, pese a sus errores, actúa con convicción. Jezierski valora el guion y la dirección de Bueso, describiéndolo como una "leyenda".

"Las cenas en familia en general son un territorio de riesgo". Así lo plantea Adam Jezierski, que este viernes llega a la gran pantalla como uno de los protagonistas de 'El mal padre', una película dirigida por Roberto Bueso que se adentra en las relaciones familiares y las heridas que condicionan nuestra forma de entender el mundo.

La historia arranca cuando Santiago Balmes, un célebre escritor y académico interpretado por Eduard Fernández, reúne a sus tres hijos para pasar unos días en la casa familiar junto al mar. Los hermanos llevan años distanciados de su padre, que abandonó a la familia por otra mujer. El reencuentro navideño hará aflorar reproches, recuerdos y heridas pendientes.

El actor, que interpreta al hijo menor, a punto de convertirse en padre, destaca que la película "apela a la empatía, al entendimiento y a que detrás de todo ogro hay un señor cargado de razones", haciendo referencia al papel del padre en el filme. "Es interesante pensar que en su cabeza está haciendo lo correcto", señala.

Respecto a su personaje, describe que atraviesa un momento de mucho aprendizaje: "Cuando uno deja de ser solo hijo pasa que se acaba el tiempo en el que tú solo estás quejándote". Preguntado por cómo se ha sentido, Jezierski reconoce que uno de los aspectos que más le atrajo del proyecto fue contar con "un muy buen guion" y un director como Bueso, a quien se refiere como "leyenda".

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