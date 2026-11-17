En la visita del papa León XIV por Perú un grupo de estudiantes ha elaborado un robot a imagen y semejanza del santo padre. No hay muchas coincidencias entre ambos, pero el robot ya tiene miopía.

"Esta joya tecnológica, que ni parece un robot ni se parece al papa" ha sido el mejor regalo que ha recibido León XIV, según Nacho García.

El regalo consiste en nada más y nada menos que un robot inspirado en su Santidad. Cuenta con sensores para mover la cabeza, las manos, un parlante e incluso ¡gafas!

"Como réplica del papa no está muy logrado, pero como muñeco de la casa del terror 'acojona' que no veas", comenta Isabel Forner.

Y es que al presentador de Zapeando, Dani Mateo, este robot no le parece muy bueno si ya lleva gafas: "Lo acaban de crear y ¡no ve!".

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