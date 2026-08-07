La irónica reacción de Maya Pixelskaya a la nueva muñeca embarazada que da a luz: "Quiero la madre trabajadora con cuatro hijos, ojeras y Lexatín"

El nuevo juguete, una muñeca embarazada que da a luz, ha dejado sin palabras a los colaboradores de Zapeando, enfandando, sobre todo, a Maya Pixelskaya, que ha propuesto una versión más realista.

"Lo estabais esperando, ya está aquí", ironiza Nacho García al presentar en Zapeando el que será "el regalo estrella" de las próximas Navidades: una muñeca embarazada que da a luz. "La gente lo estaba pidiendo a gritos", bromea el colaborador, criticando con humor el lanzamiento de este peculiar juguete.

"Estoy deseando que saquen la siguiente: la muñeca madre trabajadora con cuatro hijos, el tic en el ojo, las ojeras y el Lexatín...Esa me interesa más", comenta Maya Pixelskaya enfadada.