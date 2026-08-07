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La irónica reacción de Maya Pixelskaya a la nueva muñeca embarazada que da a luz: "Quiero la madre trabajadora con cuatro hijos, ojeras y Lexatín"

El nuevo juguete, una muñeca embarazada que da a luz, ha dejado sin palabras a los colaboradores de Zapeando, enfandando, sobre todo, a Maya Pixelskaya, que ha propuesto una versión más realista.

La irónica reacción de Maya Pixelskaya a la nueva muñeca embarazada que da a luz: "Quiero la madre trabajadora con cuatro hijos, ojeras y Lexatín"

"Lo estabais esperando, ya está aquí", ironiza Nacho García al presentar en Zapeando el que será "el regalo estrella" de las próximas Navidades: una muñeca embarazada que da a luz. "La gente lo estaba pidiendo a gritos", bromea el colaborador, criticando con humor el lanzamiento de este peculiar juguete.

"Estoy deseando que saquen la siguiente: la muñeca madre trabajadora con cuatro hijos, el tic en el ojo, las ojeras y el Lexatín...Esa me interesa más", comenta Maya Pixelskaya enfadada.

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