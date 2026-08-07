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Ante Ramón García

La divertida reacción de una señora al quedarse dormida en directo en 'En Compañía': "Estoy rezando"

'En Compañía', el programa de Ramón García, ha dejado un 'momentazo' para la historia cuando una espectadora del público se ha quedado dormida durante la emisión.

La divertida reacción de una señora al quedarse dormida en directo en el programa de Ramón García: "Estoy rezando"

'En Compañía', el programa presentado por Ramón García, se caracteriza por el ambiente cercano que se vive en el plató. Tanto, que algunos espectadores llegan a sentirse "como en casa", incluso hasta el punto de relajarse demasiado.

Esto ha sido lo que le ha ocurrido a una de las asistentes del público al quedarse dormida durante la emisión sin darse cuenta. La mujer, ajena a que está siendo enfocada para toda España, se despierta e intenta continuar como si nada hubiera ocurrido.

Sin embargo, Ramón García, siempre atento a lo que sucede en plató, no deja escapar la oportunidad de acercarse a ella para comentarle que las cámaras la han descubierto. "Estoy rezando", responde entre risas la señora.

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