VÍDEO | Las seis reglas de oro de Boticaria García para ir a por setas sin riesgos

Boticaria García comparte seis reglas básicas para salir a buscar setas con seguridad. Sus consejos son útiles ahora que mucha gente aprovecha la temporada para ir al monte. Estas pautas ayudan a evitar errores y posibles intoxicaciones.

En este vídeo de Zapeando, Boticaria García explica las seis reglas de oro para salir a buscar setas con seguridad. "Hay unos consejos básicos que puede ayudar mucho", comenta la colaboradora, especialmente ahora que muchos aprovechan la temporada para hacer excursiones al monte.

La primera norma es clara: si no conoces una seta al cien por cien, no te la comas. Según señala la 'Boti', "aquí no hay intuición de madre que valga", ya que un error puede acabar en una intoxicación.

También recomienda no fiarse de las imágenes que aparecen en Google, "porque la misma especie puede variar según la humedad o el suelo". Su tercera regla es "corta la seta entera, incluyendo la base", ya que en esa parte "también hay pistas para diferencias las especies".

La cuarta pauta es llevar una cesta para recoger las setas y evitar las bolsas de plástico. "La seta tiene que respirar, si la metes en una bolsa se va a fermentar o pudrir". Además, aconseja no mezclarlas: lo ideal es usar varias cestas para separar las distintas especies y reducir riesgos en caso de haber recogido alguna venenosa.

Por último, la sexta regla de Boticaria García es sencilla pero esencial: ir a por setas acompañado de un experto.

