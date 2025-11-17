La lluvia juega una mala pasada a Abel Caballero durante el encendido de las luces de Navidad, en vídeo

En Vigo ya es Navidad. Esta epoca tan especial queda inaugurada en la ciudad cuando se produce el encendido de sus luces. Pero, este año el evento ha quedado empañado por un pequeño contratiempo eléctrico.

Este sábado, Vigo inauguraba la Navidad a través del encendido de las luces de Navidad de la ciudad, un evento que Abel Caballero, alcalde de la ciudad, vive con mucha emoción y alegría. El regidor vigués comenzaba la cuenta atrás para el encendido, pero la acción no terminaba como él esperaba.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, cuando el alcalde presiona el botón del encendido todo comienza a iluminarse, pero, poco después, el árbol de Navidad se apaga. "No sé qué le pasó", afirma Caballero al ver el árbol apagado.

"Se encenderá rápido", añade, "pero los árboles de aquí están funcionando". "No se pueden tener tantas cosas enchufadas a la vez", comenta Quique Peinado, "si pones arbolito, la lavadora no se puede poner a la vez".

Isabel Forner cuenta que, mientras intentaban solucionar el contratiempo, "Abel Caballero pidió que pusiesen su canción favorita de John Lennon, pero, por lo que sea, tampoco tuvo suerte". "Me parece que la lluvia también afectó a la canción de John Lennon", se justificaba el alcalde, "el concejal responsable, que hoy lo tiene crudo...". "Este año ese concejal va a recibir la típica cesta de Navidad con jamón, vinito y despido procedente", afirma Iñaki Urrutia.

