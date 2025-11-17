Dani Mateo alucina con el bolso Chanel de 10.000 euros que Cristiano Ronaldo y Georgina han regalado a su hija: "Estoy tan cansado"

"¿Qué va a meter dentro? El trozo de bocadillo que no se ha comido en el recreo, tierra, un chique masticado...", reacciona Dani Mateo en este vídeo tras ver el bolso Chanel que le han regalado Cristiano y Georgina a su hija de 8 años.

Cristiano Ronaldo y Georgina han celebrado el cumpleaños de su hija Alana y compartían en redes sociales el peculiar regalo que le han hecho por cumplir ocho años: un bolso de Chanel.

Un bolso que hay quien tasa alrededor de los 5.000 euros, mientras otros suben hasta los 10.000. Sin embargo, Iñaki Urrutia explica que lo único que le interesa a la niña "es cuántos fuets puede meter ahí".

Dani Mateo, por su parte, no da crédito a que le hayan regalado a una niña de 8 años un bolso de 10.000 euros: "¿Qué va a meter dentro? El trozo de bocadillo que no se ha comido en el recreo, tierra, un chique masticado...", señala.

Isabel Forner, por su parte, le ve "lagunas al plan" en este regalo: "Ahora a ver qué le regala la niña a Georgina por el Día de la madre", prosigue la zapeadora en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que "en vez de un collar de macarrones, le tendrá que recalar unos macarrones en Roma con vistas al Coliseo".

