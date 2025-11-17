Ahora

Nuevo disco

Rosalía va al show de Jimmy Fallon y le enseña algunos piropos en castellano, en vídeo

La cantante catalana sigue promocionando su nuevo disco, 'Lux' y, por ello, ha visitado el programa estadounidense. Además de cantar 'La Perla', enseñó al presentador sus ejercicios para calentar la voz o algunas frases en castellano.

La cantante catalana sigue promocionando su nuevo disco, 'Lux' y, por ello, ha visitado el programa estadounidense. Además de cantar 'La Perla', enseñó al presentador sus ejercicios para calentar la voz o algunas frases en castellano.

Jimmy Fallon recibía este domingo a Rosalía en 'The Tonight Show' que visitaba el programa para presentar 'Lux', su nuevo disco. La cantante catalana enseñaba al presentador a dar palmas, pero sus 'clases' no se quedaron ahí.

Como se puede ver en las imágenes, la artista muestra al presentador el calentamiento de voz que hace antes de cantar. Rosalía le cuenta que la postura es importante y que, además, debe tener el cuerpo relajado. Esta hace varios ejercicios para calentar la voz y, aunque al principio, Fallon está un poco sobrepasado, se anima a hacerlos.

"Resumiendo: las técnicas de calentamiento de Rosalía son, primero, hacer el motor, luego el mosquito y, después, cantar como Montserrat Caballé", comenta Isabel Forner. "No sé por qué no me va a salir", añade.

Después, Rosalía también jugaba con Fallon que debía adivinar si la frase en castellano que decía la cantante era un piropo o un sinsentido. Rosalía jugaba un poco con el presentador ya que alguno de los piropos los dijo como si fueran insultos y viceversa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón no se cansa de echar balones fuera y asegura que "no tenía previsto acudir al CECOPI": "Mi ubicación geográfica no es relevante"
  2. Yolanda Díaz anuncia "la tasa Trump" para las grandes tecnológicas: "Que bajen de la nube y pasen por Hacienda"
  3. El Gobierno emprende acciones legales contra el gobierno de Ayuso por negarse a cumplir la ley del aborto
  4. La trama de Cerdán habría cobrado una comisión del 2% por cada contrato amañado hasta embolsarse siete millones
  5. La Iglesia española cree que León XIV podría firmar pronto la renuncia del obispo de Cádiz tras reunirse con el papa
  6. Pánico en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid por un paraguas con mango de katana: "Parecía una Tortuga Ninja"