Rosalía va al show de Jimmy Fallon y le enseña algunos piropos en castellano, en vídeo

La cantante catalana sigue promocionando su nuevo disco, 'Lux' y, por ello, ha visitado el programa estadounidense. Además de cantar 'La Perla', enseñó al presentador sus ejercicios para calentar la voz o algunas frases en castellano.

Jimmy Fallon recibía este domingo a Rosalía en 'The Tonight Show' que visitaba el programa para presentar 'Lux', su nuevo disco. La cantante catalana enseñaba al presentador a dar palmas, pero sus 'clases' no se quedaron ahí.

Como se puede ver en las imágenes, la artista muestra al presentador el calentamiento de voz que hace antes de cantar. Rosalía le cuenta que la postura es importante y que, además, debe tener el cuerpo relajado. Esta hace varios ejercicios para calentar la voz y, aunque al principio, Fallon está un poco sobrepasado, se anima a hacerlos.

"Resumiendo: las técnicas de calentamiento de Rosalía son, primero, hacer el motor, luego el mosquito y, después, cantar como Montserrat Caballé", comenta Isabel Forner. "No sé por qué no me va a salir", añade.

Después, Rosalía también jugaba con Fallon que debía adivinar si la frase en castellano que decía la cantante era un piropo o un sinsentido. Rosalía jugaba un poco con el presentador ya que alguno de los piropos los dijo como si fueran insultos y viceversa.

