Infecciones, alergias y queloides: Boticaria García alerta de los peligros de hacerse un piercing en sitios sin licencia

Boticaria García alerta sobre los riesgos de hacerse un piercing en lugares no profesionales. La farmacéutica explica cómo evitar infecciones, alergias y problemas de cicatrización, y ofrece consejos sobre materiales seguros para proteger la salud y la piel.

En este vídeo de Zapeando, Boticaria García advierte de los riesgos de hacerse un piercing en un sitio no profesional y que carezca de las medidas higiénicas obligatorias.

"Un piercing médicamente es una herida punzante y, por tanto, es una vía de entrada para las bacterias. Son seguros, pero siempre que se hagan con mucha higiene y en lugares profesionales", explica la farmacéutica.

Asimismo, considera que existen tres riesgos principales al perforarse una parte del cuerpo. "La infección es el riesgo más común", señala la 'Boti'. Por otro lado, están las reacciones alérgicas: "hay gente alérgica al níquel que puede estar en la composición de la bisutería barata", comenta, y recomienda que es mejor ponerse piezas de titanio o de acero quirúrgico.

Por último, destaca la cicatrización anormal. Es decir, algunas personas tienen una mayor predisposición a que se formen queloides, que son aquellas cicatrices que sobresalen de la piel.

