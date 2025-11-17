El vídeo de Jimmy Fallon aprendiendo a tocar las palmas con Rosalía: "¡Lo tiene!"

La cantante catalana participaba este domingo en el 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon para presentar su nuevo disco, 'Lux'. Rosalía no dudaba en convertirse en profesora para enseñar al presentador a tocar varios ritmos flamencos.

El siete de noviembre se publicaba 'Lux', el nuevo disco de Rosalía. Para promocionarlo, la cantante catalana visitaba este domingo 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon. Rosalía conseguía conquistar al conductor estadounidense que, incluso, quiso aprender a tocar las palmas.

"¿Puedes explicar cómo se dan las palmas?", preguntaba el presentador a la artista. Este hacía una pequeña demostración y Rosalía aclaraba que esa era una manera de hacerlo. A continuación, mostraba otros ritmos flamencos, algo que dejaba alucinado a Fallon.

El presentador se quedaba prendado, especialmente, de un ritmo que Rosalía hacia golpeando la mesa y, por ello, pedía que lo repitiera para aprender a hacerlo. "Jimmy, lo tienes", le decía Rosalía muy feliz al ver que Fallon había conseguido imitarla con bastante acierto. Rosalía, después, contaba que en Jerez de la Frontera lo hacen muy bien y, además, recomendaba a Fallon visitar esta ciudad de Cádiz.

Un lanzamiento muy comentado

La cantante, además de ser entrevistada por Fallon, también actuaba cantando 'La Perla', una de las canciones más comentadas de su nuevo disco. El tema parece dedicado a una expareja de la cantante y, por ello, ha sido analizada al milímetro para saber si la artista se refiere a Rauw Alejandro, Jeremy Allen White o C. Tangana.

'Lux' ha conseguido conquistar a los fans y a la crítica. El músico Necko Vidal afirmaba en Zapeando que, con este disco, la cantante demostraba contar con una "inteligencia musical superlativa". El violista expone que la cantante, con el disco, ha conseguido traer estructuras musicales de otras épocas al mercado musical actual, algo que supone "un soplo de aire fresco en una industria en la que todo se parece demasiado".