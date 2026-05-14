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VÍDEO | Quique Peinado valora la actuación de Pablo Motos con Bisbal: "No sé si estaba cantando o intentando no cagarse encima"

El artista ha sido el último invitado de El Hormiguero y ha 'formado' un inesperado dúo con su presentador para cantar 'Vivir así es morir de amor' de Camilo Sesto.

El artista ha sido el último invitado de El Hormiguero y ha 'formado' un inesperado dúo con su presentador para cantar 'Vivir así es morir de amor' de Camilo Sesto.

David Bisbal fue a divertirse a El Hormiguero este miércoles. El cantante va a lanzar en septiembre un nuevo disco en el que, como cuenta Iñaki Urrutia, contendrá "covers de los grandes clásicos de los 70 y 80".

Para celebrarlo, el programa ha organizado un karaoke para el cantante en el que ha podido interpretar uno de los temas más populares de Camilo Sesto: 'Vivir así es morir de amor'. No ha cantado solo, ya que Bisbal ha formado "un inesperado dueto con Pablo Motos".

El artista, como era de esperar, domina el tema y lo canta perfecto. Motos, en cambio, intenta defenderlo lo mejor posible. "Muy bien, Pablo", le animan las hormigas. Mientras, el público aplaude la canción.

"Muy bien Pablo Motos en no ir al 'melancolía', esa es a la que no llega nadie", señala Quique Peinado, "el 'melancolía' para Bisbal". "Por como canta Pablo, deberíais haberla cantando 'Escondidos...'", añade Dani Mateo. "Pablo Motos, no se sabe si estaba cantando o intentando no cagarse encima", señala Peinado.

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