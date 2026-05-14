Alfonso Arús se rinde ante la tortilla de patatas de los cocineros vascos: "Hay que hacerles caso porque son los mejores"

El debate sobre la tortilla de patatas perfecta vuelve al plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús ha defendido la receta propuesta por varios cocineros vascos, mientras los colaboradores abren el eterno debate: ¿con o sin cebolla? ¿mejor cuajada o poco hecha?.

"Si lo dicen los cocineros vascos, que merecen un respeto porque son de los mejores, es así", comienza diciendo Alfonso Arús en Aruser@s. El presentador explica que varios chefs vascos han compartido lo que consideran la fórmula definitiva para preparar una buena tortilla de patatas. "Y si lo dicen los vascos, hay que hacerles caso porque son los mejores", insiste.

Según esta receta, la tortilla perfecta debe elaborarse con "siete huevos, tres yemas, cuatro patatas, un puerro y una cebolla".

Tras escuchar la propuesta, Angie Cárdenas no tarda en señalar algunos ingredientes que eliminaría de la receta. "No me atrevo a decirle a un cocinero vasco que no tiene razón", responde entre risas Alfonso Arús.

El debate continúa entonces sobre otro de los grandes temas alrededor de la tortilla de patatas. "Luego hay otro melón: si te gusta más cuajada o más líquida", comenta Elizabeth López. "Nunca nos vamos a poner de acuerdo", concluye Angie Cárdenas.

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