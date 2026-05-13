VÍDEO | Nacho García valora el baile de Macron en Nairobi: "Así pasas de ser el presidente de Francia a mi tío Paco en una boda"

El mandatario francés se ha animado a bailar la popular canción 'Jerusalema' en la cumbre 'Africa Forward' que se ha celebrado en la capital de Kenia.

Emmanuel Macron está de gira por África y, durante su visita a Nairobi, ha protagonizado unas divertidas imágenes en las que demuestra que lleva el ritmo en la sangre.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el presidente francés "ha perreado hasta el suelo", afirma María Gómez. Macron ha bailado a ritmo de la canción viral 'Jerusalema'.

"Como lo baja a 50 centímetros del suelo", afirma Nacho García, "así es como pasas de ser el presidente de Francia a ser mi tío Paco en una boda". "Tendría que hacer falta hacer menos cosas para ser presidente", comenta Quique Peinado.

Virginia Riezu, por su parte, afirma que a Macron le gusta mucho poner orden, "pero bailando... nos tiene que dejar a los profesionales del baile".

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