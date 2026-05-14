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VÍDEO | Iñaki Urrutia imita el "baile contenido" de Miguel Bosé: "Cuando se tiene, se tiene..."

El cantante ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que se le puede ver bailando y el zapeador se anima a imitar su baile. Descubre el resultado en el vídeo principal.

El cantante ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que se le puede ver bailando y el zapeador se anima a imitar su baile. Descubre el resultado en el vídeo principal.

Miguel Bosé se encuentra en plena gira, pero, como cuenta Iñaki Urrutia, "entre concierto y concierto se relaja bailando en el salón de su casa". "Lo que es el baile en sí no sabría definíroslo", añade.

Como se puede ver en las imágenes, el artista representa alguno de los gestos que dice la canción. "Vosotros no le veis sentido, no lo entendéis, pero con ese baile Miguel Bosé está espantando el 5G para que no entre en su casa", afirma Isabel Forner.

"A mí lo que me gusta es la cara del perro", añade Dani Mateo, "está mirando como diciendo '¿cuándo salimos a mear?'". María Gómez, por su parte, se fija en que el artista lleva el pijama roto. "Si no se ve huevo está nuevo", comenta Quique Peinado.

El presentador de Zapeando expone que solo hay una persona capaz de bailar como Bosé. Y no es otro que Iñaki. El zapeador se levanta para imitar el "baile contenido" de Bosé. Su actuación consigue los aplausos del público. "Cuando se tiene, se tiene...", sentencia.

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