La indescriptible cara de un hombre cuando una chica se cuela en su probador: "Ha visto pasar su vida delante de sus ojos"

La reacción de un hombre al ver cómo una chica irrumpe en su probador se ha convertido en viral. Un gesto que los zapeadores comentan en este vídeo.

Uno de esos consejos que uno nunca piensa que le tendrían que dar es el que ofrece Quique Peinado en Zapeando: "Cuando vayáis a entrar en un probador de ropa, mirad si hay alguien dentro primero".

Eso es exactamente lo que le pasó a una joven que se estaba grabando con el móvil mientras entraba en el probador, encontrándose dentro a un hombre que se estaba probando una camiseta.

Isabel Forner se declara "fan" de la cara del hombre, que según Iñaki Urrutia "ha visto pasar toda su vida por delante de sus ojos".

"Cuando se fue de la tienda le dijo a la dependienta: 'Me voy a llevar esta camiseta, esos pantalones y un trauma para toda la vida", señala María Gómez, mientras que Dani Mateo ve un parecido con el mundo animal: "Es que es un conejo cuando le das las largas".

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