Embarazadas, ancianos, discapacitados... ¿quién tiene prioridad para sentarse? María José Gómez y Verdú resuelve la eterna duda

En sus clases de protocolo, María José Gómez y Verdú nos explica cómo es el orden de prioridad a la hora de ceder el asiento. ¿Van primero los discapacitados o las embarazadas? ¿Y las personas mayores? Así lo explica en este vídeo.

María José Gómez y Verdú nos habla hoy sobre algunas normas de protocolo a la hora de viajar en metro, entre ellas una que todos nos hemos preguntado alguna vez: ¿Quién tiene prioridad a la hora de sentarse?

Esta cuestión se convierte en juego en Zapeando, donde Iñaki Urrutia plantea el orden de embarazadas, personas mayores, personas con niños y discapacitados.

Una combinación errónea según María José, que explica que "la persona con discapacidad no tiene por qué ir en silla de ruedas", por lo que lideraría la prioridad. En el caso de los ancianos, "los hay que son muy enérgicos", por lo que en función de su estado iría antes o después de una mujer embarazada.

Pero ¿cuántas veces hay que insistir en ofrecer el asiento si nos dicen que 'no' la primera? María José señala que si a la primera vez declinan nuestro ofrecimiento, "entonces nada": "Lo importante es ofrecer", afirma.

Entre embarazadas y personas con niño, asegura que la primera tiene prioridad sobre la segunda, porque el metro "puede frenar y podría caer".

En el caso de que unos chicos jóvenes estén sentados y no se hayan dado cuenta, María José ve apropiado llamarles la atención para que sean ellos quienes cedan su asiento.

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