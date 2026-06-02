VÍDEO | El príncipe heredero de Marruecos se hace viral por hacer "una cobra de manos" durante una recepción

El monarca cree que permitir que le besen la mano es algo que hace parecer a la realeza distante, pero su reacción cuando ve que alguien va a besar su mano es bastante llamativa.

Se han viralizado unas imágenes muy llamativas protagonizadas por el príncipe heredero de Marruecos, Moulay Hassán. Como cuenta Isabel Forner, "los asistentes a una recepción intentaban besarle la mano".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, los asistentes a la recepción, siguiendo el protocolo tradicional, intentaban besarle la mano al monarca, pero él la apartaba "como un ninja".

"Él es un tío muy moderno y cree que ese trato hace parecer a la realeza distante", explica Isabel. Como se puede ver, finalmente, uno de los asistentes parece ver que no es del gusto del príncipe que le besen la mano y, simplemente, se la estrecha.

"Es la primera vez que veo una cobra de mano", comenta Quique Peinado, "no se había visto nunca".

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