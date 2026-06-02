Francisco Cacho analiza la ola de calor en toda Europa, en vídeo: "Francia se ha llevado lo peor con 1.000 récords"

Londinenses bañándose en el Támesis, alemanes asando salchichas en los parques o vías del tranvía cerca de París que se dilatan por el calor. Francisco Cacho lo cuenta todo de la ola de calor que recorre Europa.

Mientras el calor nos dará una tregua en España estos días, en el resto de Europa sigue causando estragos. Este fin de semana se ha visto a un montón de londinenses bañándose en el Támesis para refrescarse.

"Ves el Támesis y piensas: 'Qué ganas de tirarse'", ironiza Quique Peinado en el vídeo sobre estas líneas.

Los alemanes, por su parte, han salido a los parques a asar salchichas. Sin embargo, la palma se la lleva París, donde las vías del tranvía han llegado a dilatarse por el calor.

Francisco Cacho explica que los récords de temperaturas de la semana pasada "se han quedado obsoletos" ante esta nueva racha de altas temperaturas. En Francia, por ejemplo, se han batido más de 1.000 récords históricos en los días de mayo más cálidos de la historia.

En Reino Unido se han llegado a los 35,1 grados en Londres, mientras que en Roma también se llegó a 35 y activaron los avisos rojos por el calor.

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