VÍDEO | Francisco Cacho, sobre la previsión de AEMET para este verano: "Lo más probable es que sea más cálido de lo normal"

Mientras Francisco Cacho adelanta que esta semana tendremos una ligera tregua en lo que respecta al calor, analiza la previsión de AEMET para un verano en el que se prevé más calor, pero una "novedad" con las lluvias.

Después de tantos días con las temperaturas disparadas y batiendo algunos récords históricos de mayo, parece que llega una tregua, o al menos en algunos sitios.

Hoy ya van a bajar las temperaturas en casi todo el país, aunque tal y como explica Francisco Cacho, en el Mediterráneo "han subido incluso más". De hecho, señala que hoy "va a ser un día horrible en Málaga y Murcia" porque rondarán los 40 grados.

Allí será mañana cuando empiecen a bajar las temperaturas y se dé por terminado este episodio que empezó el 21 de mayo. De hecho, mañana será el primer día después de 12 días en el que no haya avisos por calor activados.

El resto de la semana las temperaturas seguirán siendo altas, pero sin llegar al calor registrado estos días pasados. En el norte hará más fresco e incluso hará falta el paraguas.

Respecto a lo que nos puede deparar el verano, Cacho analiza las previsiones de la AEMET y apunta que "lo más probable es que sea más cálido de lo normal" en la zona norte y el Mediterráneo. Sin embargo, en cuanto a la lluvia "tenemos novedad", porque "llevamos varios años con previsiones secas y puede que este año sea más húmedo de lo normal en el este".

Esto, aclara, no significa que vaya a llover mucho, sino que "llueva más de lo normal para esta época".

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