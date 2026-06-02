Al menos 13 muertos y 100 heridos en un intenso ataque ruso contra distintas ciudades de Ucrania

Foto de archivo. Edificio derrumbado tras un ataque masivo de Rusia contra la capital de Ucrania.

Los detalles Se trata de uno de los ataques más masivos de toda la guerra, en el que el Ejército ruso ha empleado 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia.

Rusia lanzó uno de los ataques más masivos de la guerra contra varias ciudades ucranianas, utilizando 73 misiles, incluidos 33 balísticos, y 656 drones de larga distancia. Este ataque resultó en al menos diez muertes, según Kyiv, con cuatro víctimas en Kyiv y seis en Dnipró. Es la primera ofensiva de tal magnitud desde que Moscú anunció una campaña contra centros de decisión en Ucrania. Las ciudades de Kyiv, Dnipró, Járkov, Zaporiyia y Poltava fueron atacadas. Las defensas ucranianas interceptaron 40 misiles y 602 drones, pero 33 misiles y drones impactaron en 38 localizaciones distintas.

Rusia lanzó durante la pasada madrugada contra varias ciudades y regiones de Ucrania uno de los ataques más masivos de toda la guerra, en el que empleó 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia. Según Kyiv, hay al menos 13 muertos.

Las autoridades ucranianas han informado hasta el momento de la muerte de cuatro personas en Kyiv y otras seis en Dnipró como consecuencia de este ataque ruso.

Se trata de la primera ofensiva de esta envergadura lanzada por las fuerzas del Kremlin después de que Moscú anunciara a finales de mayo el comienzo inminente de una campaña de ataques a centros de toma de decisiones del Estado ucraniano.

Las ciudades de Kyiv (norte), Dnipró (centro-este), Járkov (noreste), Zaporiyia (sureste) y Poltava (centro) estuvieron entre los objetivos del ataque, destacó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este martes.

Las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 40 de los misiles y 602 drones, mientras que otros 33 misiles y otros tantos drones no pudieron ser interceptados e impactaron en 38 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea en el parte, que también informa de la caída de fragmentos de proyectiles derribados en otros quince lugares.

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