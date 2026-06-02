Boticaria García explica por qué no hay que explotar las ampollas, en vídeo: "Se abre la puerta a infecciones"

La farmacéutica explica que estas burbujas aparecen debido a la fricción. Las capas superficiales de la piel se separan y, además, entre ellas se acumula líquido.

Uno de los problemas más habituales en los pies son las ampollas. Estas pequeñas burbujas llenas de líquido son muy molestas y, por ese motivo, Boticaria García visita Zapeando para hablar sobre esta problemática.

La farmacéutica explica que las ampollas suelen salir por fricción, "cuando hay un roce repetido" cuando, por ejemplo, nos roza un zapato. "El roce hace que las capas superficiales se van separando un poquito de la piel y entre ellas se acumula líquido", indica Boticaria.

Aunque pueda parecer una burbuja molesta, es una reacción del propio cuerpo para proteger la zona "ya que el líquido amortigua y la piel que queda por encima es como una tirita natural". Además, Boticaria es muy clara: "No hay que explotarlas".

Si se revientan sin cuidado y cuando no toca, se retira esa barrera protectora y, además, se abre la puerta a infecciones. Además, si se rompe sola tampoco se debe arrancar la piel. Simplemente se debe lavar con agua y jabón, y cubrir la zona con un apósito. "Si duele mucho y tiene mala pinta, ahí toca consultar al médico", añade.

Para evitar que aparezcan, la farmacéutica recomienda no estrenar calzado el día de una caminata larga o el mismo día del evento. "El calzado hay que domarlo", indica, "probarlo en casa, ver dónde te roza, usar calcetines si vas a hacer deporte y aplicar productos antifricción".

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