VÍDEO | Boticaria García desvela cómo podemos combatir las durezas en los pies

La farmacéutica indica que las durezas son una respuesta de defensa del cuerpo ya que, ante un roce continuado, la piel fabrica más queratina y se engrosa.

Con la llegada del verano es el momento de sacar las sandalias del armario y lucir los pies. Pero, en muchos casos, descubrimos en ese momento que tenemos los talones agrietados y durezas en los pies. La farmacéutica Boticaria García vuelve a Zapeando para compartir varios trucos sobre cómo mejorar el aspecto de nuestros pies.

Boticaria explica que las durezas no aparecen porque los pies sean feos, sino que "es una respuesta de defensa". "Cuando una zona del pie recibe presión y hay roce constante, la piel fabrica más queratina y se hace más gordita", expone. El problema es que, cuando la capa se acumula demasiado, se seca, pierde elasticidad y se agrieta.

"Ahí no hablamos de estética, una grieta profunda puede doler, puede sangrar y se puede infectar", indica. En esos casos, la farmacéutica recomienda "hidratar, ablandar y no hacer el bruto". "Para los pies secos y con durezas, las cremas con urea son muy buenas aliadas", añade.

La farmacéutica explica que una piedra pómez y una lima suave "puede retirar parte de la piel que está engrosada, pero no hay que lijar como si estuviera restaurando una cómoda". "Si te pasas, puedes provocar microlesiones, irritas la piel y esta se vuelve más dura", indica, "y entras en un bucle". Además, tampoco recomienda usar cuchillas caseras. La experta también recomienda acudir al podólogo, todo el año. "No es un lujo, es prevención", concluye.

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