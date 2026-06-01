VÍDEO | El cardiólogo José Abellán avisa sobre las dietas bajas en carbohidratos: "Sube mucho el colesterol y aumenta el riesgo de infartos"

El cardiólogo José Abellán habla en este vídeo sobre el colesterol, según él "fundamental para vivir", y de lo que supone para nuestra salud cardiovascular cuando superamos los índices saludables con malos hábitos.

"¿El colesterol es bueno o puede hacer más daño que un chat de WhatsApp de padres?". Esta es la pregunta que Iñaki Urrutia transmite al cardiólogo José Abellán, que un día más no habla de salud cardiovascular.

El experto explica que "el colesterol es fundamental para vivir", ya que es necesario para el desarrollo del sistema nervioso y para la creación de hormonas y vitaminas.

Sin embargo, cuando no tenemos buenos hábitos, el colesterol "se aburre" y termina adhiriéndose en las arterias, lo que con el tiempo "puede dar lugar a un infarto".

El cardiólogo también señala que hay casos en los que creemos que tenemos un hábito saludable, como una dieta baja en carbohidratos del estilo de la keto, que "puede ser muy útil en algunos casos", pero "sube mucho el colesterol y aumenta el riesgo de infartos".

También señala que podemos tener el concepto de que comer carne roja es sano, pero "tiene mucha grasa saturada y eso sube el colesterol", lo que, indica, "apunta a que aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular o un infarto". En el caso de los huevos, también explica que "si tienes el colesterol un poco elevado, te van a hacer un flaco favor".

Respecto a los niveles que podemos considerar sanos de colesterol, habría que aspirar a un LDL por debajo de 70, un colesterol total por debajo de 155 y un No-HDL menor de 100.

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