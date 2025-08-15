Nacho García confiesa no conocer a Anuel AA: "Pensé que era una pila"

Un chico ha conseguido que un vídeo de su padre se haga viral. En él, el padre confunde el lema de Anuel AA, 'Real hasta la muerte', con una frase dedicada al Real Madrid.

Un chico se ha hecho viral después del regalo que le ha hecho a su padre. Como se puede ver en las imágenes, el joven regala a su padre una camiseta con el lema del cantanta Anuel AA: 'Real hasta la muerte'. Su padre no conoce al artista y por ello piensa que se refiere al Real Madrid.

"Es tan merengue, que si le dicen de hacer el Camino de Santiago se piensa que es ir andando al Santiago Bernabeu", comenta Iñaki Urrutia. El chico le muestra a su padre el vídeo para que vea todas las visualizaciones que ha tenido. "Te ha dado me gusta hasta Bad Gyal", le cuenta. Pero, su padre, no conoce a la artista. "No la conozco", indica.

"Seguro que el hombre pensó 'y esa Bad Gyal, ¿en qué equipo juega?'", afirma Nacho García. "Mucha risa pero, ¿a cuántos de aquí os habría pasado lo mismo?", pregunta Miki Nadal. "Con Anuel AA... pensé que era una pila", confiesa Nacho.

"Es una falta de respeto decir que no conoces a Anuel AA", afirma isabel Forner, "el de 'brrr'". La zapeadora explica a sus compañeros cuál ese el origen de la frase 'Real hasta la muerte'. "No me entero", comenta Mónica Cruz. "Aquí se nota dónde está el corte generacional", afirma Nacho.